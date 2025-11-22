Achraf Hakimi - PSG : Terrible sanction, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Début novembre, Achraf Hakimi était sévèrement taclé par Luis Diaz lors de la rencontre opposant le PSG au Bayern Munich. Ayant blessé le Marocain à la cheville, l’ailier colombien a été exclu sur le champ. Finalement, l’UEFA a décidé de le suspendre pour un total de trois rencontres, ce qui n’a pas vraiment plu à Vincent Kompany.

Un tacle qui restera dans les mémoires. Le 4 novembre dernier, alors que le PSG recevait le Bayern Munich au Parc des Princes, Luis Diaz a blessé Achraf Hakimi avec un gros tacle glissé très peu maîtrisé. Résultat, le latéral Marocain a subi une grosse entorse de la cheville, et ne rejouera pas avant le début de la CAN avec le Maroc.

3 matchs de suspension pour Luis Diaz Si Luis Diaz a été exclu pour avoir écopé d’un deuxième carton jaune sur cette action, l’UEFA a décidé de prendre les choses en main suite à cette action dangereuse. Ainsi, l’instance européenne a décidé ce vendredi que le Colombien serait suspendu pour trois matchs au lieu d’un seul. Une lourde sanction, qui ne fait clairement pas les affaires du Bayern Munich.