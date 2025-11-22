Achraf Hakimi - PSG : Terrible sanction, il hallucine !

Début novembre, Achraf Hakimi était sévèrement taclé par Luis Diaz lors de la rencontre opposant le PSG au Bayern Munich. Ayant blessé le Marocain à la cheville, l’ailier colombien a été exclu sur le champ. Finalement, l’UEFA a décidé de le suspendre pour un total de trois rencontres, ce qui n’a pas vraiment plu à Vincent Kompany.
Un tacle qui restera dans les mémoires. Le 4 novembre dernier, alors que le PSG recevait le Bayern Munich au Parc des Princes, Luis Diaz a blessé Achraf Hakimi avec un gros tacle glissé très peu maîtrisé. Résultat, le latéral Marocain a subi une grosse entorse de la cheville, et ne rejouera pas avant le début de la CAN avec le Maroc.
3 matchs de suspension pour Luis Diaz
Si Luis Diaz a été exclu pour avoir écopé d’un deuxième carton jaune sur cette action, l’UEFA a décidé de prendre les choses en main suite à cette action dangereuse. Ainsi, l’instance européenne a décidé ce vendredi que le Colombien serait suspendu pour trois matchs au lieu d’un seul. Une lourde sanction, qui ne fait clairement pas les affaires du Bayern Munich.
« Bien sûr, nous sommes déçus »
Avant la réception de Fribourg ce samedi, Vicent Kompany a d’ailleurs réagi à cette dernière. « Nous avons tous vu ce moment et nous pensions qu’un seul match suffisait. Mais d’autres avis divergeaient. Bien sûr, nous sommes déçus », a confié le coach belge du Bayern.