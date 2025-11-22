Le PSG prépare une coup surprenant avec quatre joueurs !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG de Nasser Al-Khelalaïfi reçoit Le Havre au Parc des Princes. Alors que la trêve internationale du mois de novembre vient de se terminer, Luis Enrique a décidé de ménager quatre joueurs : Marquinhos, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia.

Pour le compte de la treizième journée de Ligue 1, le PSG va se frotter au Havre ce samedi soir. Alors que la trêve internationale du mois de novembre vient de s'achever, Luis Enrique devrait faire tourner au Parc des Princes.

Le PSG ménage Marquinhos, Pacho, Ruiz et Kvaratskhelia S'il est privé d'Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Luis Enrique devrait tout de même procéder à une large revue d'effectif pour la réception du Havre ce samedi soir. D'après les indiscrétions du Parisien, le coach du PSG compterait ménager à la fois Marquinhos, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. En ce qui concerne Nuno Mendes, il est trop juste pour être titularisé contre le HAC. Victime d'une entorse du genou gauche face au Bayern (le 4 novembre), le latéral gauche portugais vient tout juste de reprendre l'entrainement collectif avec le PSG. Lucas Hernandez devrait donc continuer à le suppléer sur la flanc gauche lors de la treizième journée de Ligue 1.