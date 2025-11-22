Un joueur du PSG attaqué par son ex, la justice s’en mêle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il ne joue plus du tout avec le PSG, Matvey Safonov se retrouve dans l’embarras. En décembre dernier, le Russe était attaqué en justice par son ex-femme qui lui réclamait une pension alimentaire pour leur fille. Si le gardien russe a réglé cette somme, ce dernier va de nouveau être attaqué par son ancienne compagne.

Une période très compliquée pour Matvey Safonov. Arrivé en 2024 au PSG, le gardien russe a très peu joué au sein du club parisien. Cette saison, le numéro 39 n’a pas disputé la moindre minute sous les ordres de Luis Enrique. Et en dehors des terrains, rien ne va non plus concernant l’international Russe.

Safonov a versé 700 000€ à son ex-femme En effet, déjà attaqué par son ex-femme en décembre 2024, Matvey Safonov va de nouveau être amené devant la justice. Pour rappel, Anastasia Kazachek, son ancienne compagne, lui avait réclamé les versements de la pension alimentaire de leur jeune fille désormais âgée de 4 ans Maya. Au final, le gardien du PSG s’était décidé à verser une somme de 700 000€ envers son ancienne compagne afin de régler le litige.