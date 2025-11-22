Transfert - PSG : Surprise, Donnarumma annonce son retour !

Alexis Brunet

L’été dernier, malgré un statut de meilleur gardien du monde, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG. L'international italien a depuis rejoint Manchester City, mais il n’oublie pas le club de la capitale. Le portier a d’ailleurs affirmé qu’il reviendrait dans le futur à Paris, qu’il considère comme un « deuxième foyer ».

Il y a des transferts qui ont beaucoup fait parler lors du dernier mercato estival et assurément celui de Gianluigi Donnarumma fait partie de la liste. Alors considéré comme le meilleur à son poste, l’Italien a tout de même quitté le PSG, poussé vers la sortie par Luis Enrique. L’entraîneur parisien voulait du changement à ce poste et c’est ainsi que Lucas Chevalier est arrivé pour prendre la place de l’ancien Milanais. Ce dernier a donc dû rebondir et il l’a fait du côté de Manchester City qu’il a rejoint contre un chèque d’environ 30M€.

Donnarumma a été déçu par le PSG Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG ne s’est donc pas fait de la meilleure des façons possibles et cela a fait mal à l’Italien. Lors d’un entretien accordé à Sky Sports, le joueur de Manchester City s’est dit très déçu de la direction parisienne. « Je me suis senti déçu parce que quand je suis arrivé, je me suis adapté au PSG, j'y ai prêté une attention particulière. Mais finalement, ces derniers mois ont été complètement différents. Cela m'a déçu. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais expliquer, mais il faut l'accepter. J'ai été déçu par la façon dont ils ont géré la situation. C'est regrettable, mais il faut aller de l’avant. »