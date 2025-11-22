PSG : Gianluigi Donnarumma se confie sur son départ surprise : « Ça fait mal ! »

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait un choix étonnant en décidant de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant très important dans le titre en Ligue des champions. L’international italien a été remplacé par Lucas Chevalier et il a assez mal pris son départ de Paris alors qu’il était le meilleur gardien du monde à ce moment-là.

Depuis le début de la saison, les cages du PSG sont gardées par Lucas Chevalier. Une nouveauté car auparavant, c’est Gianluigi Donnarumma qui s’en était occupé et cela pendant quatre années. Malgré son statut de meilleur gardien du monde, l’Italien a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal par le club de la capitale.

« Ce n'est pas facile de quitter un club comme celui-ci » Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG est donc étonnant et ce dernier se serait bien vu rester à Paris. Lors d’une interview accordée à Sky Sports, le portier italien a d’ailleurs révélé que le fait d’avoir dû quitter le club de la capitale lui avait fait beaucoup de mal. « Ce n'est pas facile de quitter un club comme celui-ci. Après ce qui s'est passé, je me suis senti vraiment mal. C'est dommage après une saison où nous avons remporté la Ligue des champions à Paris, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Ça fait mal. Mais il faut tourner la page et, au PSG, mes coéquipiers et les supporters resteront toujours proches de moi. »