Lucas Chevalier (PSG) craque et dénonce : « C’est sans pitié ! »

A quelques semaines de la clôture du mercato d'été à l'intersaison, Lucas Chevalier quittait le LOSC afin de prendre ses nouveaux quartiers au PSG en tant que successeur de Gianluigi Donnarumma. Un lourd fardeau à porter pour le natif de Calais qui est la cible de bien des critiques depuis ses débuts dans les cages parisiennes. Il s'est exprimé sur cette passe délicate pour Téléfoot.

Le 9 août dernier, Lucas Chevalier devenait officiellement un joueur du PSG après qu'un accord pour un transfert de 40M€ sans inclure les différents bonus ait été convenu avec le LOSC. Recruté à la demande de Luis Enrique pour remplacer Gianluigi Donnarumma, qui restera à jamais le portier du premier sacre en Ligue des champions du Paris Saint-Germain, Chevalier ne fait pas l'unanimité chez les observateurs et les supporters depuis ses débuts en Supercoupe d'Europe contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but).

«Ca me saoule que l’on dise que c’est de sa faute quand ce n’est pas le cas» Que ce soit sur le terrain ou en dehors pour son like pro-RN sur Instagram, chaque mouvement de Lucas Chevalier est scruté et critiqué. Ca en devient abusif du point de vue d'Alexandre Letellier, ex-gardien du PSG, sur les ondes de d'Ici Paris. « Je n'aime pas que l'on ne laisse pas tranquille Lucas Chevalier ! Il traverse actuellement une phase compliquée et ça me saoule que l’on dise que c’est de sa faute quand ce n’est pas le cas et qu’on l’incrimine sur tous les buts encaissés. Il a aussi cette petite mésaventure sur les réseaux sociaux, ce qui en remet encore une couche, mais à un moment donné, il faut lâcher un peu pour qu’il puisse retrouver sérénité et calme, s’épanouir et retrouver toutes les sensations qu’il avait à Lille pour être décisif pour le club ».