Mercato : Ejecté par le PSG, il dénonce une trahison !

Alexis Brunet

Après quatre années de bons et loyaux services, Gianluigi Donnarumma a été mis à la porte par le PSG lors du dernier mercato estival. Luis Enrique voulait du changement au poste de gardien de but et il a donc décidé de faire venir Lucas Chevalier. L’international italien a lui mal pris son départ de Paris et il a d’ailleurs taclé la direction du club de la capitale à ce sujet.

La saison dernière, Gianluigi Donnarumma avait été l’un des acteurs principaux du sacre du PSG en Ligue des champions. L’Italien avait plusieurs fois sauvé le club de la capitale grâce à des arrêts très impressionnants, mais cela n’aura pas suffi pour qu’il reste à Paris. En effet, lors du dernier mercato estival, Luis Enrique a souhaité que l’ancien Milanais s’en aille, afin de faire la place à Lucas Chevalier.

« Cela m’a déçu » Gianluigi Donnarumma aurait donc pu rester au PSG l’été dernier, mais cela n’était pas l’avis de la direction parisienne. L’Italien ne s’est d’ailleurs pas privé de tacler le comportement de cette dernière dans une interview accordée à Sky Sports. « Je me suis senti déçu parce que quand je suis arrivé, je me suis adapté au PSG, j'y ai prêté une attention particulière. Mais finalement, ces derniers mois ont été complètement différents. Cela m'a déçu. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais expliquer, mais il faut l'accepter. J'ai été déçu par la façon dont ils ont géré la situation. C'est regrettable, mais il faut aller de l’avant. »