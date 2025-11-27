PSG : Violence devant les caméras, la colère de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est imposé face à Tottenham au Parc des Princes. Toutefois, le club de la capitale a perdu Lucas Hernandez en cours de match. A la suite d'un vilain geste, l'international français a écopé d'un carton rouge. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique a réagi à l'expulsion de Lucas Hernandez.

Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG a reçu Tottenham au Parc des Princes. Malgré le doublé de Randal Kolo Muani, les hommes de Luis Enrique se sont imposés face aux Spurs. Toutefois, le PSG a perdu Lucas Hernandez en cours de match.

PSG-Tottenham : Lucas Hernandez voit rouge Ayant asséné un coup de coude sur le visage de Xavi Simons, Lucas Hernandez s'est fait expulser peu avant le coup de sifflet final de PSG-Tottenham. Alors que son numéro 21 n'en est pas à son coup d'essai, Luis Enrique s'est agacé face à la presse.