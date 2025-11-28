Un nouveau défenseur à l’OM, l’annonce que personne n’attendait !

Axel Cornic

Après un mois d’octobre délicat, l’Olympique de Marseille a réussi à relever la tête en Ligue 1 tout comme en ligue des Champions. Et c’est en grande partie grâce à son gardien, puisque Géronimo Rulli réalise des prestations très abouties, qui impressionnent même ses coéquipiers.

On dit souvent que derrière toute grande équipe il y a un grand gardien et à Marseille, cela semble bien être le cas. Depuis sa signature en août 2024, Géronimo Rulli s’est imposé comme l’un des piliers de l’OM de Roberto De Zerbi. Et ses coéquipiers reconnaissent volontiers son importance au sein de l’équipe.

« J’étais surpris aussi par son jeu au pied » Il n’y a qu’à écouter Leonardo Balerdi, qui était présent ce vendredi en conférence de presse. « Il continue à me surprendre, même si je le connaissais avant. Parfois, quand il fait des arrêts, il me surprend. J’étais surpris aussi par son jeu au pied. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup dans ce domaine » a déclaré le capitaine de l’OM, également compatriote de Rulli.