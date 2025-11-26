Transfert surprise : L’OM fait un pari fou, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, Leonardo Balerdi s’installait à Marseille après seulement une saison et une poignée de matchs disputés avec l’équipe première du Borussia Dortmund. Après deux saisons d’adaptation, avec peu d’expérience dans le monde professionnelles, Balerdi a été changé par un homme à l’OM. Il raconte.

A l’été 2020, l’Olympique de Marseille tentait un pari assez osé pour sa défense centrale en misant sur un jeune talent argentin alors âgé de 21 ans : Leonardo Balerdi. Cinq années plus tard, le principal intéressé s’est mué en cadre de l’OM avec le brassard de capitaine au bras. Mais au moment de sa signature au club phocéen, son expérience en Europe était plus que limitée.

«Je n'avais pas confiance en moi et je n'avais pas encore l'expérience du football senior» Dans le bain du monde professionnel, Leonardo Balerdi ne comptait que douze apparitions. Cinq avec Boca Juniors et sept du côté du Borussia Dortmund. Au terme de son prêt d’une saison, les décideurs de l’OM faisaient le choix de mettre 11M€ sur la table pour définitivement recruté Balerdi. Des débuts délicats pour l’Argentin qui a dû opérer dans l’environnement bouillant et passionné à Marseille. « Je n'avais pas confiance en moi et je n'avais pas encore l'expérience du football senior. Marseille est un grand club et les grands clubs attendent des résultats immédiats. Peut-être que les gens ne voyaient pas cette réalité ».