OL - Transfert à 10M€ : L’offre impossible à refuser !

Pierrick Levallet

Alors que le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid semble acté, l’OL a activé une autre piste sur le mercato. Le club rhodanien serait en effet sur les traces de Louis Munteanu. Le buteur de 23 ans aurait toutefois déjà fait l’objet d’une offre en MLS. Et le CFR Cluj ne serait pas vraiment en mesure de la repousser.

L’OL devrait offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Dans le secteur offensif, le club rhodanien devrait accueillir Endrick. Le prêt de l’attaquant du Real Madrid semble déjà acté. Les dirigeants lyonnais auraient toutefois activé une autre piste sur le mercato hivernal.

L'OL devancé par DC United pour Louis Munteanu ? En effet, la presse roumaine a récemment révélé un intérêt de l’OL pour Louis Munteanu. Estimé à 10M€, le buteur de 23 ans plairait à la direction lyonnaise. L’attaquant du CFR Cluj aurait cependant fait l’objet d’une offre de DC United ces derniers jours. Et le club roumain ne serait pas vraiment en mesure de la repousser.