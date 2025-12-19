Départs à l'OM : Deux joueurs prêts à claquer la porte ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet hiver, l’OM veut se renforcer en recrutant un numéro 10, mais doit d’abord vendre avant de penser à recruter, comme indiqué par Pablo Longoria. Dans cette optique, deux joueurs recrutés l’été dernier pourraient déjà s’en aller, Angel Gomes et CJ Egan-Riley, arrivés gratuitement en provenance du LOSC et de Burnley.

Comme Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné l’année dernière, plusieurs joueurs pourraient quitter l’OM quelques mois seulement après leur arrivée. Cet hiver, les dirigeants marseillais ont prévu de recruter un renfort offensif capable d’évoluer comme numéro 10, voire sur un côté pour suppléer Mason Greenwood, mais comme l’a rappelé Pablo Longoria jeudi en conférence de presse, le club doit d’abord vendre avant de pouvoir recruter.

Angel Gomes déjà vers un départ ? En ce sens, d’après les informations de L'Équipe, deux recrues estivales pourraient déjà s’en aller cet hiver. Souvent utilisé à ce fameux poste de meneur de jeu, Angel Gomes n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée à l’OM. Recruté gratuitement en provenance du LOSC, l’international anglais (4 sélections) pourrait aller chercher du temps de jeu afin d'encore croire en ses chances de disputer la Coupe du monde.