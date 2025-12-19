Départs à l'OM : Deux joueurs prêts à claquer la porte ?

Cet hiver, l’OM veut se renforcer en recrutant un numéro 10, mais doit d’abord vendre avant de penser à recruter, comme indiqué par Pablo Longoria. Dans cette optique, deux joueurs recrutés l’été dernier pourraient déjà s’en aller, Angel Gomes et CJ Egan-Riley, arrivés gratuitement en provenance du LOSC et de Burnley.
Comme Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné l’année dernière, plusieurs joueurs pourraient quitter l’OM quelques mois seulement après leur arrivée. Cet hiver, les dirigeants marseillais ont prévu de recruter un renfort offensif capable d’évoluer comme numéro 10, voire sur un côté pour suppléer Mason Greenwood, mais comme l’a rappelé Pablo Longoria jeudi en conférence de presse, le club doit d’abord vendre avant de pouvoir recruter.
Angel Gomes déjà vers un départ ?
En ce sens, d’après les informations de L'Équipe, deux recrues estivales pourraient déjà s’en aller cet hiver. Souvent utilisé à ce fameux poste de meneur de jeu, Angel Gomes n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée à l’OM. Recruté gratuitement en provenance du LOSC, l’international anglais (4 sélections) pourrait aller chercher du temps de jeu afin d'encore croire en ses chances de disputer la Coupe du monde.
Egan-Riley peut lui aussi quitter l’OM
Son entourage serait ouvert à cette possibilité, d’autant plus que l’OM ne devrait pas se montrer trop gourmand avec un joueur arrivé libre. Une situation dans laquelle se retrouve aussi CJ Egan-Riley. Le défenseur âgé de 22 ans n’a joué qu’une quinzaine de minutes depuis la dernière trêve internationale et la porte à un départ est également ouverte le concernant.