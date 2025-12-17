Lucas Chevalier écarté au PSG : La grave accusation !

Axel Cornic

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de gardien cet été, en poussant vers la sortie Gianluigi Donnarumma et misant sur Lucas Chevalier. Ce dernier est toutefois loin de convaincre pour le moment et les critiques sont nombreuses, avec Matveï Safonov qui pourrait venir le concurrencer.

Après des années de débats, Gianluigi Donnarumma semblait enfin avoir réglé les problèmes dans les cages du PSG. Mais l’Italien n’est plus au club, puisqu’il a vu Lucas Chevalier débarquer à son poste, l’obligeant finalement à partir pour signer à Manchester City. Un choix très critiqué, qui fait encore beaucoup parler...

Les doutes du PSG Car l’ancien du LOSC est en proie au doute en ce moment, avec Matveï Safonov qui a profité de sa blessure à la cheville pour marquer des points. Et en Italie, certains médias assurent même que le PSG souhaiterait recruter un nouveau gardien l’été prochain, avec Mike Maignan qui se retrouve en fin de contrat à l’AC Milan.