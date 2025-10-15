PSG : Luis Enrique a craqué, une pépite signe immédiatement !

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique n’hésite pas à miser sur la jeunesse, et c’est encore plus le cas en ce début de saison, alors que le club est confronté à une vague de blessures. Noham Kamara, jeune défenseur de 18 ans, a su séduire l'entraîneur espagnol par son talent et sa maturité.
Cette saison, Luis Enrique accorde une place encore plus importante aux jeunes pousses du centre de formation du PSG, la faute aux nombreuses blessures qui perturbent l’effectif depuis la reprise. Cela sourit à Noham Kamara, appelé à quatre reprises sans être entré en jeu, notamment pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham.
Noham Kamara s’illustre au Mondial U 20
Déjà apparu à plusieurs reprises l’an dernier, le défenseur de 18 ans a l’occasion de s’illustrer avec l’équipe de France à la Coupe du monde U 20. Ce mercredi soir (22h), il jouera une place en finale face au Maroc.
Luis Enrique est tombé sous le charme
Noham Kamara connaît une grosse trajectoire après avoir été repéré par le PSG lors d’un essai à l’été 2024. Peu de temps après, c’est auprès de Luis Enrique que le défenseur central s'est fait remarquer comme le rappelle Le Parisien. Un jour de mars 2025, l’entraîneur espagnol assista à un match des moins de 19 ans contre le RC Lens et tomba sous le charme du natif de Meaux, qui signera un contrat stagiaire de deux ans la semaine suivante. Cet été, Noham Kamara est cette fois-ci passé professionnel, s’engageant jusqu’en juin 2028 avec le PSG.