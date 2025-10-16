Zaïre-Emery - Doué : La révolution validée au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cela fait désormais un peu plus de deux ans que Luis Enrique est à la tête du PSG. Le coach espagnol n’a jamais cessé de faire confiance aux jeunes joueurs, et l’a prouvé à de maintes reprises. Pour l’actuel entraîneur du Genoa Patrick Vieira, le club parisien a réalisé un énorme travail afin de révolutionner sa manière d’intégrer les jeunes pousses à son effectif.

Ce n’est pas un secret, mais désormais, le PSG mise sur des jeunes joueurs prometteurs. Qu’il s’agisse de jeunes éléments directement importés du centre de formation comme Warren Zaïre-Emery ou bien de jeunes recrutés comme Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, le club de la capitale a su faire de la place à la jeunesse.

« Je pense que Paris est un club aussi formateur » Surtout, le PSG a su développer ses talents. Et pour cela, Patrick Vieira est admiratif du travail effectué par le club parisien. « Oui, mais après, il y en a beaucoup qui y sont formés et beaucoup qui, malheureusement ou heureusement pour eux, ne sont pas au Paris Saint-Germain et qui, aujourd’hui, sont en train de jouer en Liga et en Italie. Je pense que Paris est un club aussi formateur », confie l’actuel entraîneur du Genoa auprès de FootMercato.