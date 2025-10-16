Zaïre-Emery - Doué : La révolution validée au PSG !

Cela fait désormais un peu plus de deux ans que Luis Enrique est à la tête du PSG. Le coach espagnol n’a jamais cessé de faire confiance aux jeunes joueurs, et l’a prouvé à de maintes reprises. Pour l’actuel entraîneur du Genoa Patrick Vieira, le club parisien a réalisé un énorme travail afin de révolutionner sa manière d’intégrer les jeunes pousses à son effectif.
Ce n’est pas un secret, mais désormais, le PSG mise sur des jeunes joueurs prometteurs. Qu’il s’agisse de jeunes éléments directement importés du centre de formation comme Warren Zaïre-Emery ou bien de jeunes recrutés comme Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, le club de la capitale a su faire de la place à la jeunesse.
« Je pense que Paris est un club aussi formateur »
Surtout, le PSG a su développer ses talents. Et pour cela, Patrick Vieira est admiratif du travail effectué par le club parisien. « Oui, mais après, il y en a beaucoup qui y sont formés et beaucoup qui, malheureusement ou heureusement pour eux, ne sont pas au Paris Saint-Germain et qui, aujourd’hui, sont en train de jouer en Liga et en Italie. Je pense que Paris est un club aussi formateur », confie l’actuel entraîneur du Genoa auprès de FootMercato.
« Ça montre le talent et le travail qui est fait au Paris Saint-Germain »
« Quand on voit les jeunes joueurs qui sont rentrés à la Coupe du monde des clubs, ça montre le talent et le travail qui est fait au Paris Saint-Germain. Après, il est arrivé à un certain moment où il est important pour eux de jouer tous les week-ends », conclut Patrick Vieira.