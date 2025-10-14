PSG - Lucas Chevalier : Contacts confirmés dans un autre club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il s’est imposé comme le titulaire dans les buts du PSG, Lucas Chevalier pourrait légitimement prétendre à s’imposer comme le portier numéro 1 en équipe de France. Mais Mike Maignan assure qu’il est en contact régulier avec sa doublure en Bleus.

Recruté par le PSG cet été, Lucas Chevalier est devenu le gardien le plus cher de l’histoire de la Ligue 1. Le club de la capitale a déboursé 40M€, hors bonus pour le recruter, ce qui le propulse dans une nouvelle dimension qui pourrait lui permettre de prétendre à une place de titulaire en équipe de France. Une place bien occupée par Mike Maignan qui se réjouit d’ailleurs de cette concurrence. Le portier de l’AC Milan assure même être en contact régulier avec Lucas Chevalier.

Maignan et la concurrence avec Chevalier « On échange beaucoup, on est toujours en contact en dehors de la sélection. Il va apprendre, c’est un jeune gardien avec de l’avenir devant lui. Il va s’imposer, il a l’exigence avec lui. C’est un jeune gardien avec beaucoup de choses devant lui. Je suis persuadé qu’il va s’imposer au PSG. Lucas est un jeune gardien qui a beaucoup de potentiel, un gros bosseur, très humble. On a une relation grand frère-petit frère. Le plus important, c’est le collectif », confie-t-il en conférence de presse avant de revenir sur les critiques qu’il a subies.