PSG - Lucas Chevalier : Contacts confirmés dans un autre club !

Alors qu’il s’est imposé comme le titulaire dans les buts du PSG, Lucas Chevalier pourrait légitimement prétendre à s’imposer comme le portier numéro 1 en équipe de France. Mais Mike Maignan assure qu’il est en contact régulier avec sa doublure en Bleus.
Recruté par le PSG cet été, Lucas Chevalier est devenu le gardien le plus cher de l’histoire de la Ligue 1. Le club de la capitale a déboursé 40M€, hors bonus pour le recruter, ce qui le propulse dans une nouvelle dimension qui pourrait lui permettre de prétendre à une place de titulaire en équipe de France. Une place bien occupée par Mike Maignan qui se réjouit d’ailleurs de cette concurrence. Le portier de l’AC Milan assure même être en contact régulier avec Lucas Chevalier.
Maignan et la concurrence avec Chevalier
« On échange beaucoup, on est toujours en contact en dehors de la sélection. Il va apprendre, c’est un jeune gardien avec de l’avenir devant lui. Il va s’imposer, il a l’exigence avec lui. C’est un jeune gardien avec beaucoup de choses devant lui. Je suis persuadé qu’il va s’imposer au PSG. Lucas est un jeune gardien qui a beaucoup de potentiel, un gros bosseur, très humble. On a une relation grand frère-petit frère. Le plus important, c’est le collectif », confie-t-il en conférence de presse avant de revenir sur les critiques qu’il a subies.
«On est toujours en contact en dehors de la sélection»
« J’entends ce qui se dit, mais ma meilleure réponse, c’est que je ne prête pas attention. Je vais jouer mon 23e match consécutif en équipe de France. Qu’on dise que je suis un gardien souvent blessé, ça ne m’atteint pas. On est les joueurs qui prennent le plus de choc sur le terrain. C’est le plus traumatisant. Tout ça ne me déstabilise pas, ça ne me fait rien. Je travaille au quotidien et je gère mon corps, c’est tout ce que je peux faire », ajoute Mike Maignan.