Transfert à 40M€ : Signature confirmée au PSG, c'est imminent !

Bien décidé à poursuivre sur sa stratégie, à savoir de miser sur la stabilité, le PSG devrait rapidement officialiser la prolongation de Willian Pacho jusqu'en 2030 avec à la clé une belle revalorisation salariale seulement un an après sa signature. Une juste récompense pour le roc équatorien qui a impressionné pour sa première saison à Paris.

Depuis l'arrivée de Luis Campos, le projet du PSG consiste notamment à miser sur la stabilité. C'est donc dans cette optique que la saison dernière, le club parisien a d'abord prolongé Luis Enrique, avant de blinder certains cadres à l'image de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, tous liés au PSG jusqu'en 2029. Trois joueurs qui ont d'ailleurs été cruciaux dans la victoire en Ligue des champions.

Prolongation de Pacho, c'est imminent ! Mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, selon les informations du Parisien, les discussions pour la prolongation de Willian Pacho se déroulent très bien. Lié au PSG jusqu'en 2029, l'international équatorien a réalisé une excellente première saison à Paris et se montre très intéressé à l'idée de prolonger. L'optimisme est donc de rigueur dans ce dossier à tel point qu'une officialisation soit envisagée avant même la fin de l'année.