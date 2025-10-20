Signature d’une star : Le PSG rate le coup de fil !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après s’être offert le Manchester City d’Erling Braut Haaland en saison régulière, le PSG éliminait Liverpool de la Ligue des champions la saison passée. En parallèle, il fut alors question d’une éventuelle signature de Virgil Van Dijk après une discussion avec les dirigeants parisiens… en vain. Explications.

Le 11 mars dernier, le PSG éliminait Liverpool à Anfield au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions (1-0 puis 4-1 aux tirs au but). Après la rencontre, dans les couloirs de la mythique antre des Reds, Virgil Van Dijk avait été aperçu en pleine discussion avec le président du PSG et le conseiller football du club de la capitale, à savoir Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

«Quand tu les vois à ce niveau, ça fait de la peine» Des rumeurs avaient alors fusé à l’époque en marge du mercato d’été puisque Virgil Van Dijk se trouvait dans l’ultime année de son contrat à Liverpool qu’il a depuis prolongé. Après la défaite concédée lors de la réception de Manchester United dimanche (1-2), Daniel Riolo a évoqué les méformes de Mohamed Salah et Virgil Van Dijk à l’After Foot. « Van Dijk et Salah ont été tellement monstrueux pendant des années que quand tu les vois à ce niveau, ça fait de la peine ».