Officiel : Le PSG annonce deux renforts !

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen avec un gros objectif en tête. Le club parisien a la possibilité d’enchaîner avec un troisième succès consécutif en Ligue des Champions. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur deux renforts de taille au sein de son effectif.

Le PSG est en mission. Après un deuxième match nul consécutif en championnat concédé face à Strasbourg vendredi soir, le club parisien se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce mardi soir. Après avoir battu l’Atalanta Bergame puis le FC Barcelone, Paris a l’occasion de réaliser un sans-faute en Europe.

Des retours de blessure pour le PSG Malgré de nombreuses blessures au sein de son effectif, le PSG a donc réussi ses débuts en Ligue des Champions. Peu à peu, Luis Enrique retrouve des forces. En effet, après une trêve internationale qui aura fait du bien, le PSG a récupéré Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, et Bradley Barcola, qui ont tous joué face à Strasbourg vendredi.