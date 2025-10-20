Le PSG va passer à l'action : Transfert programmé pour 2026 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret lors du précédent mercato estival, le PSG est toutefois actif en coulisses afin de préparer les prochains marchés des transferts. Dans cette optique, une piste comme à sérieusement faire parler à savoir celle menant au jeune ailier de Cologne Said El Mala. Son transfert pourrait d'ailleurs rapidement prendre forme pour l'été prochain.

Pour le PSG, la stratégie sur le mercato est désormais très claire. Sous l'impulsion de Luis Enrique et Luis Campos, le club de la capitale souhaite investir sur de grands talents pour préparer l'avenir. Un projet payant comme en témoignent les transferts de Joao Neves, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué pour ne citer qu'eux. Sans surprise, le PSG souhaite donc surfer sur cette dynamique.

Said El Mala, la nouvelle priorité du PSG ? En effet, Sacha Tavolieri confirme les récentes informations de BILD qui révélait que le PSG s'intéressait à Said El Mala. Auteur d'un début de saison très prometteur en Bundesliga, l'ailier de 19 ans s'impose comme la révélation du moment avec Cologne, ce qui n'a pas évidemment pas échappé à Luis Campos.