Chevalier - PSG : La fin annoncée par Luis Enrique !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Et pour le moment, son remplaçant Lucas Chevalier n’a pas vraiment fait oublier le gardien de but italien, avec Luis Enrique qui a dû monter au créneau pour le défendre face aux critiques.

Le PSG a été beaucoup critiqué cet été, après l’annonce du départ de Gianluigi Donnarumma. Mais ce n’est rien comparé à tout ce qui se passe autour de Lucas Chevalier ! L’ancien du LOSC ne semble en effet pas tenir la comparaison avec son prédécesseur, avec des prestations assez décevantes.

« C'est l'une des meilleures options ou LA meilleure option »

Mais il a reçu un soutien de taille ce lundi, avec Luis Enrique qui était présent en conférence de presse à la veille de la rencontre de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. « Je suis très content de Lucas Chevalier, c'est l'une des meilleures options ou LA meilleure option » a annoncé le coach du PSG.

« J'ai confiance en ce qu'il va devenir pour les prochaines années »

« Quand on recrute un joueur on pense sur le long terme » a poursuivi Luis Enrique, au sujet de Lucas Chevalier. « Il a de la personnalité, il le montre aux entraînements et dans les matchs aussi. Lucas Chevalier j'aime son niveau comme joueur, sa personnalité. J'ai confiance en ce qu'il va devenir pour les prochaines années ».

