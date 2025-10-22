Une star débarque à l’OM, il demande son transfert !

Alexis Brunet

Lors du mercato estival 2022, l’OM avait réussi un gros coup en attirant Alexis Sanchez. Le Chilien était par la suite devenu titulaire indiscutable à Marseille, ne laissant que des miettes à ses concurrents. Une situation qui n’a pas plu à Luis Suarez, arrivé le même été, qui a rapidement demandé son transfert afin de jouer davantage.

Mercredi soir, face au Sporting Lisbonne en Ligue des champions, l’OM visera une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues. Les Portugais ne se laisseront toutefois pas faire et cela sera notamment le cas de Luis Suarez, qui voudra briller face à son ancienne équipe.

Une saison à l’OM pour Luis Suarez Avant de débarquer au Sporting Lisbonne cet été en provenance d’Almeria, Luis Suarez a évolué à l’OM, lors de la saison 2022-2023. Contrairement à Lisbonne, l’international colombien était loin d’être titulaire à Marseille. Il faut dire que cet été-là, le club phocéen avait également fait signer un certain Alexis Sanchez.