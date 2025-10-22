Une star débarque à l’OM, il demande son transfert !

Lors du mercato estival 2022, l’OM avait réussi un gros coup en attirant Alexis Sanchez. Le Chilien était par la suite devenu titulaire indiscutable à Marseille, ne laissant que des miettes à ses concurrents. Une situation qui n’a pas plu à Luis Suarez, arrivé le même été, qui a rapidement demandé son transfert afin de jouer davantage.
Mercredi soir, face au Sporting Lisbonne en Ligue des champions, l’OM visera une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues. Les Portugais ne se laisseront toutefois pas faire et cela sera notamment le cas de Luis Suarez, qui voudra briller face à son ancienne équipe.
Une saison à l’OM pour Luis Suarez
Avant de débarquer au Sporting Lisbonne cet été en provenance d’Almeria, Luis Suarez a évolué à l’OM, lors de la saison 2022-2023. Contrairement à Lisbonne, l’international colombien était loin d’être titulaire à Marseille. Il faut dire que cet été-là, le club phocéen avait également fait signer un certain Alexis Sanchez.
Luis Suarez a demandé à quitter l’OM à cause de Sanchez
Fort de son statut de star, Alexis Sanchez était un titulaire indiscutable à l’OM. Forcément, le temps de jeu de Luis Suarez a donc été très réduit et ce dernier a finalement demandé à partir pour cette raison, comme l’a confié le directeur du football marseillais de l’époque, Javier Ribalta à L’Équipe. « Luis a joué à Tottenham en Ligue des champions, par exemple, quand Alexis était suspendu. Mais Alexis prenait une place folle. Avec son caractère fort, Luis, parfois, n'acceptait pas les décisions d'Igor de le mettre sur le banc. Son problème : la patience. Luis n'acceptait pas d'être un plan B, il a demandé à partir et Igor ne voulait pas d'un joueur désinvesti. La solution Almeria s'est imposée. »