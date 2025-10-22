Ousmane Dembélé : «Ce n'est pas le Ballon d'or», l'annonce cash du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG se mesurait au Bayer Leverkusen sur la pelouse du pensionnaire de Bundesliga mardi soir en saison régulière de Ligue des champions. En marge de cette rencontre, Ousmane Dembélé a effectué son retour dans le groupe parisien après un mois d'indisponibilité pour blessure. Un évènement grossi dans la presse par son sacre au Ballon d'or. Luis Enrique a dit stop.

Avant le coup d'envoi de Bayer Leverkusen - PSG dans le cadre de la 3ème journée de saison régulière de la Ligue des champions, Luis Enrique se trouvait en bord terrain de la Bay Arena lundi soir pour une petite interview avec Canal+. L'occasion pour le coach parisien de tourner définitivement la page Ballon d'or pour Ousmane Dembélé, de retour de blessure.

«Ce n'est pas le Ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé» « Vous voyez les choses d'une manière différente. Ce n'est pas le Ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé. La personne, le joueur et son énergie sont plus importants pour l'équipe que le dernier Ballon d'or ». a dans un premier temps confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain.