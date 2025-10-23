Transfert à 66M€ : La grosse erreur du PSG ?

La rédaction

Le PSG n’a pas été très actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale ne s’est contenté que de trois arrivées, dont celle d’Illia Zabarnyi. Les Rouge-et-Bleu ont déboursé 66M€ bonus compris pour l’international ukrainien, dont les récentes performances ont été plutôt mitigées. La question de savoir si le défenseur de 23 ans est un bon coup ou non sur le mercato peut donc se poser. C’est notre sondage du jour !

Illia Zabarnyi galère déjà au PSG Contre le RC Strasbourg en Ligue 1, Illia Zabarnyi s’est montré assez neutre avant que Willian Pacho ne vienne l’épauler à l’heure de jeu. Et ce mardi contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, le joueur de 23 ans est passé à côté de sa rencontre. L’Ukrainien a concédé deux penalties et a même été expulsé avant la mi-temps. Son carton rouge n’a néanmoins pas été préjudiciable au PSG, qui s’est largement imposé en terres allemandes (2-7).