Transfert à 40M€ : La grande décision du PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a déboursé 40M€ pour s’offrir un nouveau gardien : Lucas Chevalier. À Paris, l’ancien Lillois est devenu un titulaire indiscutable et il a joué l’entièreté des minutes possibles. Cela ne fait pas les affaires de Matvey Safonov, qui voudrait quitter le club de la capitale pour aller chercher davantage de temps de jeu ailleurs. Le champion de France serait d’ailleurs sur la même longueur d’onde.

Avec le départ de Gianluigi Donnarumma cet été, Matvey Safonov se disait surement qu’il allait pouvoir avoir une chance de devenir titulaire au PSG. Malheureusement, c’était sans compter sur la volonté de Luis Enrique, qui a recruté Lucas Chevalier lors du mercato estival contre un chèque de 40M€ pour en faire son nouveau numéro un.

Matvey Safonov est mécontent de son temps de jeu La saison dernière, Luis Enrique avait accordé du temps de jeu à Matvey Safonov et Gianluigi Donnarumma, mais cette saison ce n’est pas pareil. Depuis la reprise, Lucas Chevalier a disputé l’entièreté des rencontres du PSG, ne laissant aucune miette à son concurrent russe. Une situation qui ne convient pas forcément à l’ancien joueur de Krasnodar, qui l’a fait savoir dernièrement. « Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d’avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser. »