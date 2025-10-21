«Luis Enrique ne peut plus le voir», un gros joueur du PSG poussé au départ !

Amadou Diawara

Alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'a jamais réussi à trouver un accord avec sa direction pour prolonger. Par conséquent, les hautes sphères parisiennes ont décidé de le vendre, et de le remplacer par Lucas Chevalier. Interrogé sur Gianluigi Donnarumma, Daniel Riolo a affirmé que Luis Enrique en avait marre de lui la saison dernière.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma a négocié pendant plusieurs mois avec le PSG pour prolonger. Toutefois, les deux parties n'ont jamais réussi à s'entendre sur le plan financier. Finalement, Gianluigi Donnarumma a été vendu à Manchester City lors du dernier mercato estival. Alors que Lucas Chevalier a remplacé l'Italien, Luis Enrique s'en est pris à la presse ce lundi en conférence de presse.

«Vous l'avez "tué" sportivement» « Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d'années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Pendant quatre ans, vous l'avez "tué" sportivement. Quand tu es gardien du PSG, tu dois apprendre à vivre avec ça. J'aime la personnalité de Lucas, le niveau qu'il affiche. On est très confiants sur le fait qu'il va être très important pour l'équipe pendant des années. L'important est ce que je vais voir de ses performances, et pour moi c'est suffisant », a pesté Luis Enrique, le coach du PSG.