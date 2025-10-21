Transfert : Le PSG dit stop, Riolo annonce une masterclass !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a refusé de faire des folies sur le mercato. En effet, Luis Campos s'est contenté de faire quelques ajustements en recrutant à la fois Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Si le PSG est handicapé par une pluie de blessures depuis plusieurs semaines, Daniel Riolo estime tout de même qu'il ne fallait pas recruter davantage.

Après avoir réalisé un quadruplé historique - Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et Ligue des Champions - le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de jouer la carte de la stabilité. En effet, le club de la capitale n'a pas fait de folies lors du dernier mercato estival.

Mercato : Le PSG n'a recruté que trois joueurs à l'intersaison Pour étoffer son effectif, le PSG n'a recruté que trois joueurs. Plus précisément, Luis Campos a offert deux nouveaux gardiens et un défenseur central à Luis Enrique : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a estimé que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi avait fait le bon choix pour son recrutement, et ce, même si les dernières semaines ont été compliquées à cause de la pénurie de joueurs, frappés par des blessures.