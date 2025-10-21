PSG : Le coup légendaire que personne n’a vu venir !

Willian Pacho a connu une ascension expresse dans le monde du football. En l’espace de trois ans, le défenseur de 24 ans est passé de l’anonymat au statut de l’un des meilleurs défenseurs de la planète. En remportant la Ligue des champions avec le PSG, l’international équatorien a d’ailleurs marqué l’histoire.
Dans le football, tout va vite. Cette phrase qui revient souvent peut s’appliquer à Willian Pacho. Arrivé au PSG lors de l’été 2024, l’international équatorien s’est imposé dans la charnière centrale de Luis Enrique aux côtés de Marquinhos. Le joueur de 24 ans a d’ailleurs remporté la Ligue des champions dès sa première saison dans la capitale.
Willian Pacho, premier Équatorien à remporter la Ligue des champions
Et à cette occasion, Willian Pacho a marqué l’histoire. Comme le rapporte Le Parisien, le défenseur du PSG est devenu le premier joueur équatorien à remporter la Coupe aux Grandes Oreilles. Avant lui, personne dans son pays n’avait réussi un tel exploit. Une belle surprise puisque Willian Pacho est passé de l’anonymat d’Independiente del Valle à la gloire d’un champion d’Europe en l’espace de seulement trois ans.
Le PSG ne peut plus se passer de lui
Willian Pacho est devenu une pièce essentielle du PSG de Luis Enrique. La saison passée, il était le deuxième joueur le plus utilisé par le coach espagnol derrière Achraf Hakimi. Son entrée en jeu contre le RC Strasbourg vendredi dernier a d’ailleurs fait la différence, puisqu’il a apporté une grande sérénité à son équipe pour la fin de match. Visiblement, Willian Pacho n’a pas fini d’impressionner au PSG.