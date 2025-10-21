PSG : Le coup légendaire que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Willian Pacho a connu une ascension expresse dans le monde du football. En l’espace de trois ans, le défenseur de 24 ans est passé de l’anonymat au statut de l’un des meilleurs défenseurs de la planète. En remportant la Ligue des champions avec le PSG, l’international équatorien a d’ailleurs marqué l’histoire.

Dans le football, tout va vite. Cette phrase qui revient souvent peut s’appliquer à Willian Pacho. Arrivé au PSG lors de l’été 2024, l’international équatorien s’est imposé dans la charnière centrale de Luis Enrique aux côtés de Marquinhos. Le joueur de 24 ans a d’ailleurs remporté la Ligue des champions dès sa première saison dans la capitale.

Willian Pacho, premier Équatorien à remporter la Ligue des champions Et à cette occasion, Willian Pacho a marqué l’histoire. Comme le rapporte Le Parisien, le défenseur du PSG est devenu le premier joueur équatorien à remporter la Coupe aux Grandes Oreilles. Avant lui, personne dans son pays n’avait réussi un tel exploit. Une belle surprise puisque Willian Pacho est passé de l’anonymat d’Independiente del Valle à la gloire d’un champion d’Europe en l’espace de seulement trois ans.