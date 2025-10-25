Le «meilleur du monde» atterrit au PSG, l’annonce enflammée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2022, Vitinha rejoignait le PSG pour 40M€. Une excellente pioche de la part du club de la capitale, tant le milieu portugais est devenu une pièce essentielle du système de Luis Enrique. Pour Pedro Miguel Pauleta, son compatriote est tout simplement l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Luis Enrique et ses joueurs étaient sur la même longueur d’onde mardi soir, au moment de commenter la performance XXL de Vitinha face au Bayer Leverkusen (7-2) en Ligue des champions. « Que voulez-vous que je vous dise sur Vitinha ? », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse. « Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur. Mais il est incroyable, il contrôle le match et le ballon aux moments les plus importants, il contrôle tout ce que nous devons faire, c’est un joueur incroyable », s’enflammait-il. « Incroyable », un mot également utilisé par Willian Pacho, tandis qu’Ousmane Dembélé voyait en son coéquipier portugais un « maestro ».

« C’est un phénomène » Légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta se régale lui aussi à voir jouer Vitinha. « Avec Pedri de Barcelone, c’est le meilleur milieu de terrain du monde. Il ne fait pas une erreur, ne perd pas de ballon. Il me rappelle Iniesta. C’est un phénomène », estime l’ancien attaquant portugais, interrogé cette semaine par RMC.