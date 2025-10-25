Ousmane Dembélé : L’annonce tant attendue du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Brest en Ligue 1 (0-3). Luis Enrique a pu redonner du temps de jeu à Ousmane Dembélé, entré en fin de seconde période. En conférence de presse d’après-match, l’Espagnol a affirmé que le Ballon d’Or 2025 serait bientôt de retour à son meilleur niveau.

Le PSG de retour aux affaires. Le club parisien a enchaîné avec un nouveau succès ce samedi en championnat face à Brest. Après deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1, Paris repart de l’avant avec une victoire permettant au quadruple champion de France de provisoirement passer devant l’OM.

Ousmane Dembélé de retour Bonne nouvelle pour Luis Enrique, Ousmane Dembélé est de retour aux affaires. Entré en jeu et buteur contre Leverkusen mardi soir, le Ballon d’Or 2025 est de nouveau entré en cours de match ce samedi. Pas encore à 100 %, le numéro 10 du PSG va progressivement retrouver son meilleur niveau comme l’a annoncé Luis Enrique.