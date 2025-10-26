Officiel - Hakimi : Le PSG prend une décision radicale !

De retour en tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire face à Brest (0-3), le PSG va maintenant chercher à enchainer. Et le club de la capitale en aura l’occasion très rapidement. En effet, dès ce mercredi, les joueurs de Luis Enrique affronte Lorient en championnat. Une rencontre pour laquelle il faudra toutefois faire sans Achraf Hakimi.
Grâce à un très grand Achraf Hakimi, le PSG a disposé de Brest ce samedi (0-3). Malgré sa position de latéral, le Marocain est très offensif et c’est ainsi qu’il s’est retrouvé à un inscrire un doublé contre les Bretons. Une nouvelle performance XXL pour Hakimi, qui confirme un peu plus son statut de meilleur arrière droit du monde.
Hakimi laissé au repos !
Avoir Achraf Hakimi est forcément une arme redoutable pour le PSG. Il faudra toutefois s’en passer face à Lorient ce mercredi alors même que le Marocain n’est pas blessé. En effet, le club de la capitale a fait savoir : « En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain ».
« Sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde »
Achraf Hakimi laissé au repos, Luis Enrique devra donc trouver la solution pour pallier l’absence du Marocain. Ça ne sera pas simple alors que l’entraîneur du PSG confiait dernièrement à propos de son joueur : « C’est un joueur différent, qui a beaucoup de qualités offensives et défensives. (…) C’est une valeur sûre, sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde. C’est pour cette raison que nous ne signons pas d’autre latéral droit sur le marché des transferts ».