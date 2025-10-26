Officiel - Hakimi : Le PSG prend une décision radicale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour en tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire face à Brest (0-3), le PSG va maintenant chercher à enchainer. Et le club de la capitale en aura l’occasion très rapidement. En effet, dès ce mercredi, les joueurs de Luis Enrique affronte Lorient en championnat. Une rencontre pour laquelle il faudra toutefois faire sans Achraf Hakimi.

Grâce à un très grand Achraf Hakimi, le PSG a disposé de Brest ce samedi (0-3). Malgré sa position de latéral, le Marocain est très offensif et c’est ainsi qu’il s’est retrouvé à un inscrire un doublé contre les Bretons. Une nouvelle performance XXL pour Hakimi, qui confirme un peu plus son statut de meilleur arrière droit du monde.

Hakimi laissé au repos ! Avoir Achraf Hakimi est forcément une arme redoutable pour le PSG. Il faudra toutefois s’en passer face à Lorient ce mercredi alors même que le Marocain n’est pas blessé. En effet, le club de la capitale a fait savoir : « En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain ».