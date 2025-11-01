Deschamps - Riolo : Le règlement de comptes au tribunal !

Axel Cornic

Connu pour des coups de gueule à la radio, Daniel Riolo ne s’est pas fait que des amis dans le milieu du football. C’est le cas avec le sélectionneur Didier Deschamps, qui l’a attaqué en justice pour diffamation après des propos tenus lors de la Coupe du monde 2022.

Les prochaines semaines s’annoncent chargées pour Daniel Riolo. La célèbre voix de l’After Foot, émission devenue culte qui fête ses 20 années d’existence, s’est mis pas mal de personnes à dos avec son franc-parler. Et c’est notamment le cas de Didier Deschamps, qui n’a pas vraiment apprécié ses propos en marge du Mondial 2022.

« Mon prochain procès c’est Deschamps » Les deux vont se retrouver devant les tribunaux, avec le sélectionneur de l’équipe de France qui accuse le journaliste de diffamation. « Mon prochain procès c’est Deschamps, le 20 novembre. J’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi je dois me retrouver devant un tribunal, sachant je ne suis pas seul à avoir dit ces mots » a déclaré Daniel Riolo, sur Buzz TV.