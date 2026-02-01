Antoine Dupont - Kylian Mbappé : L’opposition qui fait mal au joueur du Real Madrid

Axel Cornic

Depuis sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a vu sa popularité exploser auprès des Français. Il faut dire que le rugbyman de 29 ans a tout pour plaire, de son talent incroyable sur le terrain à son physique avantageux qui ont poussé certaines marques de luxe à franchir le pas et en faire leur égérie. Et il pourrait bien commencer à menacer un certain Kylian Mbappé...

On manque désormais de superlatifs pour parler d’Antoine Dupont. Depuis 2020, le demi de mêlée affiche un niveau incroyable et même sa grave blessure au genou de mars dernier ne semble pas avoir touché son talent inné. Et les Français pourront bientôt le revoir à l’œuvre sous le maillot du XV de France, avec le début du Tournoi des 6 Nations.

Un retour très attendu contre l’Irlande Dans seulement quelques jours, il guidera ses coéquipiers pour le match d’ouverture de la traditionnelle messe du rugby dans l’hémisphère Nord. C’est du très lourd qui les attend, puisque l’Irlande de l’autre phénomène européen Josh van der Flier va débarquer au Stade de France le 5 février prochain. Ce sera un match spécial pour Dupont, puisqu’il y a un peu moins d’un an c’est contre cette même équipe irlandaise qu’il s’était blessé au genou.