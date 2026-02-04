C’est officiel, Antoine Dupont retrouve une vieille connaissance (et ça ne va pas lui faire plaisir)

Axel Cornic

De retour de blessure, Antoine Dupont sera titulaire ce jeudi pour le match d’ouverture du 6 Nations 2026, entre le XV de France et l’Irlande. Des retrouvailles attendues pour le demi de mêlée de 29 ans, qui en mars 2025 s’était gravement blessé au genou contre ces mêmes Irlandais et notamment Tadhg Beirne, qui avait été concerné par l’action menant à sa blessure.

On ne touche pas à Antoine Dupont. Il y a quasiment un an, un véritable accident diplomatique avait opposé la France à l’Irlande, créant une polémique dont on aurait très bien pu se passer. Tadhg Beirne et Andrew Porter avaient en effet été accusés d'avoir fait exprès de viser le capitaine du XV de France, qui a finalement dû passer par une convalescence de presque neuf mois avant de revenir.

📋🔥 La 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤 est là !



Place au premier grand rendez-vous du Tournoi !

Vos Bleus défient l’Irlande ce jeudi au @stadedefrance 🍀

#XVdeFrance #FRAIRL pic.twitter.com/4H9lDmikif — France Rugby (@FranceRugby) February 3, 2026

Beirne va retrouver Dupont, un an après Les deux internationaux irlandais avaient notamment dénoncé un harcèlement sur les réseaux sociaux de la part des supporters français, les visant eux mais également leurs proches. Evidemment, la polémique est repartie de plus belle ces derniers à l’approche du match entre la France et l’Irlande, avec Tadhg Beirne qui sera titulaire en deuxième-ligne. Il retrouvera en face de lui Antoine Dupont, qui retrouve pour la première fois le XV de France après cette fameuse blessure au genou.