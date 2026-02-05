VI Nations - Une première depuis 78 ans : Antoine Dupont et le XV de France complètement déboussolés !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le coup d'envoi du Tournoi des VI Nations 2026 est imminent. Et ça va commencer avec une rencontre entre le XV de France et l'Irlande. Un choc pour bien débuter qui va ainsi se dérouler... ce jeudi soir. Ce n'est clairement pas tout le temps qu'une rencontre du Tournoi des VI Nations se joue ce jour de la semaine. De quoi modifier alors les habitudes d'Antoine Dupont et du XV de France.

Vainqueur du Tournoi des VI Nations en 2025 et donc tenant du titre, le XV de France a une couronne à défendre. Pour les joueurs de Fabien Galthié, le parcours va débuter ce jeudi soir avec une rencontre face à l'Irlande. Fait inhabituel, c'est donc un jeudi qu'une rencontre du Tournoi des VI Nations va se disputer. Une décision prise en accord avec les deux sélections afin que le match ne soit pas en concurrence avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver qui se tient ce vendredi.

Un match le jeudi, une première depuis 1948 Le rendez-vous est donc donné ce jeudi soir entre le XV de France et l'Irlande. Et voilà que pour trouver trace d'un match de la compétition qui s'est tenu un jeudi, il faut remonter quelques années en arrière. En effet, la dernière fois que cela est arrivé, c'était il y a 78 ans, en 1948 et c'était déjà pour une rencontre entre Français et Irlandais et à l'époque, c'était le XV du Trèfle qui s'était imposé.