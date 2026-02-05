«Menace» au XV de France : La peur que suscite déjà Antoine Dupont !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il n’a plus porté le maillot bleu depuis ce jour maudit de mars 2025. Victime d’une blessure sérieuse au genou droit il y a onze mois, Antoine Dupont va retrouver le XV de France ce jeudi soir, pour le match d’ouverture du Tournoi des Six Nations contre l'Irlande. Partout en Europe, le demi de mêlée du Stade Toulousain est craint.

Antoine Dupont n’a jamais été aussi proche de faire son retour avec le XV de France. Absent durant une bonne partie de l’année 2025 suite à sa rupture du ligament croisé du genou droit en mars dernier, lors d’un match du Tournoi des Six Nations contre l’Irlande, le demi de mêlée s’apprête à retrouver la sélection ce jeudi soir, face à ce même XV du Trèfle. On a déjà pu constater lors de ses apparitions avec le Stade Toulousain qu’Antoine Dupont n’a rien perdu de son talent, de quoi déjà donner quelques sueurs froides à ses prochains adversaires.

«Même les médias ont confiance» : Antoine Dupont dévoile le nom du joueur qui fait craquer les journalistes ! https://t.co/dOG0cN3L0t — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« On aura encore un gros travail à faire pour essayer de l'arrêter » C’est notamment le cas du côté de l’Irlande, première nation à défier le tenant du titre dans cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations. « Tout le monde dit qu'Antoine est le meilleur joueur du monde aujourd'hui et nous sommes d'accord avec ça, confiait cette semaine le sélectionneur Andy Farrell, interrogé par L’Equipe. Il va toujours rendre meilleures les équipes dans lesquelles il évolue. Il ne s'agit pas seulement de son talent individuel, mais aussi de son leadership, de ce qu'il apporte aux autres autour de lui. On aura encore un gros travail à faire pour essayer de l'arrêter. »