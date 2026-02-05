«Menace» au XV de France : La peur que suscite déjà Antoine Dupont !

Il n’a plus porté le maillot bleu depuis ce jour maudit de mars 2025. Victime d’une blessure sérieuse au genou droit il y a onze mois, Antoine Dupont va retrouver le XV de France ce jeudi soir, pour le match d’ouverture du Tournoi des Six Nations contre l'Irlande. Partout en Europe, le demi de mêlée du Stade Toulousain est craint.
Antoine Dupont n’a jamais été aussi proche de faire son retour avec le XV de France. Absent durant une bonne partie de l’année 2025 suite à sa rupture du ligament croisé du genou droit en mars dernier, lors d’un match du Tournoi des Six Nations contre l’Irlande, le demi de mêlée s’apprête à retrouver la sélection ce jeudi soir, face à ce même XV du Trèfle. On a déjà pu constater lors de ses apparitions avec le Stade Toulousain qu’Antoine Dupont n’a rien perdu de son talent, de quoi déjà donner quelques sueurs froides à ses prochains adversaires.
« On aura encore un gros travail à faire pour essayer de l'arrêter »
C’est notamment le cas du côté de l’Irlande, première nation à défier le tenant du titre dans cette édition 2026 du Tournoi des Six Nations. « Tout le monde dit qu'Antoine est le meilleur joueur du monde aujourd'hui et nous sommes d'accord avec ça, confiait cette semaine le sélectionneur Andy Farrell, interrogé par L’Equipe. Il va toujours rendre meilleures les équipes dans lesquelles il évolue. Il ne s'agit pas seulement de son talent individuel, mais aussi de son leadership, de ce qu'il apporte aux autres autour de lui. On aura encore un gros travail à faire pour essayer de l'arrêter. »
« Une menace massive pour chaque équipe dans la compétition »
Même son de cloche chez Caelan Doris, qui sait à quoi s’attendre avec Antoine Dupont. « Il a fait un retour fracassant avec Toulouse. Il joue très bien, comme s'il n'était jamais parti, juge le capitaine irlandais auprès du quotidien sportif. La France a pratiqué un rugby assez imprévisible et offensif et il a été un élément central de ce jeu par le passé. Je l'ai déjà décrit comme un de ces petits poissons qu'on essaie de toucher et qui s'échappent aussitôt. Nous devons défendre sur lui à deux ou trois, mais aussi être très méfiants, notamment autour des regroupements, où il crée souvent du danger. C'est un joueur difficile à gérer, l'un des plus grands défis que nous devrons relever à Paris. »
Le pays de Galles sera le deuxième adversaire du XV de France, dès la semaine prochaine (dimanche 15 février), une opposition à laquelle pense déjà le capitaine Dewi Lake : « Il sera une menace massive pour chaque équipe dans la compétition ». Antoine Dupont est prévenu, il sera suivi de près.