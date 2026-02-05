XV de France : Idole de jeunesse, futur crack, meilleur coéquipier... Thomas Ramos balance tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Moins médiatique que certains de ses coéquipiers comme Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey ou Matthieu Jalibert, Thomas Ramos n'en reste pas moins un cadre du XV de France. L'arrière sera une nouvelle fois titulaire pour le choc contre l'Irlande jeudi. A cette occasion, il s'est prêté à un petit jeu de questions-réponses sur sa carrière.

A quelques heures de l'ouverture du Tournoi des VI Nations avec le choc opposant le XV de France à l'Irlande jeudi soir, la tension monte autour des Bleus qui tenteront de conserver leur titre. Pour cette occasion, Thomas Ramos sera une nouvelle fois aligné à l'arrière. Cadre de Fabien Galthié, le joueur du Stade Toulousain s'est d'ailleurs prêté au jeu des questions-réponses pour les réseaux sociaux du Tournoi des VI Nations.

Thomas Ramos lâche tous ses secrets Ainsi, Thomas Ramos a d'abord été invité à donner le nom du meilleur joueur contre lequel il a joué. « Il y en a beaucoup. Ardie Savea », estime le joueur du Stade Toulousain qui ne cite pas Antoine Dupont pour la simple et bonne raison qu'il évolue avec lui en club et en sélection. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on lui demande quel le meilleur joueur avec lequel il a joué, cette fois-ci, il cite le capitaine du XV de France : « C'est dur, mais je pense que je joue encore avec, je pense Antoine Dupont ». Thomas Ramos révèle également qu'il admirait Fred Michalak lorsqu'il était jeune, mais le joueur retraité avec lequel il aurait aimé jouer est bien Dan Carter. Et alors qu'il révèle que Joshua Tuisova est celui qui l'a mis le plus en difficulté sur un terrain, Thomas Ramos conclue en donnant le nom du joueur à suivre dans l'avenir : « Un futur crack ! Que je ne dises pas de bétises... Kalvin Gourgues ».