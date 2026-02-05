XV de France : Idole de jeunesse, futur crack, meilleur coéquipier... Thomas Ramos balance tout

Moins médiatique que certains de ses coéquipiers comme Antoine Dupont, Louis Bielle-Biarrey ou Matthieu Jalibert, Thomas Ramos n'en reste pas moins un cadre du XV de France. L'arrière sera une nouvelle fois titulaire pour le choc contre l'Irlande jeudi. A cette occasion, il s'est prêté à un petit jeu de questions-réponses sur sa carrière.
A quelques heures de l'ouverture du Tournoi des VI Nations avec le choc opposant le XV de France à l'Irlande jeudi soir, la tension monte autour des Bleus qui tenteront de conserver leur titre. Pour cette occasion, Thomas Ramos sera une nouvelle fois aligné à l'arrière. Cadre de Fabien Galthié, le joueur du Stade Toulousain s'est d'ailleurs prêté au jeu des questions-réponses pour les réseaux sociaux du Tournoi des VI Nations.
Thomas Ramos lâche tous ses secrets
Ainsi, Thomas Ramos a d'abord été invité à donner le nom du meilleur joueur contre lequel il a joué. « Il y en a beaucoup. Ardie Savea », estime le joueur du Stade Toulousain qui ne cite pas Antoine Dupont pour la simple et bonne raison qu'il évolue avec lui en club et en sélection. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on lui demande quel le meilleur joueur avec lequel il a joué, cette fois-ci, il cite le capitaine du XV de France : « C'est dur, mais je pense que je joue encore avec, je pense Antoine Dupont ». Thomas Ramos révèle également qu'il admirait Fred Michalak lorsqu'il était jeune, mais le joueur retraité avec lequel il aurait aimé jouer est bien Dan Carter. Et alors qu'il révèle que Joshua Tuisova est celui qui l'a mis le plus en difficulté sur un terrain, Thomas Ramos conclue en donnant le nom du joueur à suivre dans l'avenir : « Un futur crack ! Que je ne dises pas de bétises... Kalvin Gourgues ».
Il annonce le futur crack du XV de France
Mais Thomas Ramos est surtout concentré sur le Tournoi des VI Nations qu'il compte absolument remporter avec le XV de France cette saison. « L'état d'esprit de cette semaine était vraiment de bien entamer cette compétition, de bien démarrer le Tournoi, si possible avec une victoire. Après, on l'a vu l'année dernière, c'est allé très vite. On a perdu en Angleterre, personne n'aurait cru et n'aurait pensé qu'on gagne le Tournoi. Au final, on l'a fait. Avec trois réceptions, évidemment qu'on pense tout de suite au Grand Chelem. Ce n'est pas un mot qui revient pour le moment dans nos têtes et dans nos discussions. On veut bien démarrer le Tournoi, se donner aussi de la confiance en essayant de gagner ce premier match », confiait l'arrière du Stade Toulousain ces derniers jours en conférence de presse.