Le XV de France et Antoine Dupont sur TF1, «ça en a crispé» plus d'un chez France Télévisions

Le début du Tournoi des VI Nations est imminent. Ça débute en effet ce jeudi soir avec un choc entre le XV de France et l'Irlande. Une rencontre qui sera à suivre sur France 2. Mais contrairement aux années précédentes, l'intégralité de la compétition ne sera pas diffusée par le groupe France Télévisions. En effet, TF1 a racheté de nombreux matchs. De quoi en surprendre plus d'un...

Pour suivre l'intégralité du Tournoi des VI Nations en 2026, il va donc falloir zapper entre plusieurs chaines. En effet, cette année, particularité, plusieurs matchs seront diffusés sur TF1, y compris des rencontres du XV de France d'Antoine Dupont. Disposant des droits de la compétition jusqu'en 2029, France Télévisions a décidé de revendre une partie des matchs pour économiser de l'argent. C'est ainsi que TF1 diffusera 9 des 15 matchs du Tournoi des VI Nations dont les rencontres du XV de France face à l'Ecosse et le Pays de Galles.

« Cela a tout de même crispé une partie de la rédaction » Et voilà que chez les journalistes de France Télévisions, cette décision de revendre une majorité des matchs du Tournoi des VI Nations à TF1 a été à l'origine d'une stupeur chez certains. Pour L'Equipe, un journaliste confie : « Cela a tout de même crispé une partie de la rédaction ». De son côté, Matthieu Lartot avoue qu'il ne s'attendait pas à ce scénario : « Ce n'est pas que je n'y croyais pas une seule seconde, c'est juste la proportion de matches revendus qui m'a surpris. À ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que neuf rencontres soient cédées. Après, on ne tient pas les cordons de la bourse, on n'est pas dans le secret des dieux, et on n'a pas les clefs ».