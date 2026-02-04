XV de France - Le vrai changement apporté par Antoine Dupont : «Il demande plus…»

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont s’apprête à retrouver le XV de France ce jeudi soir, à l’occasion de l’entrée en lice dans le Tournoi des Six Nations face à l’Irlande. Fabien Galthié est forcément ravi de pouvoir compter sur le capitaine tricolore, important au quotidien.
Vainqueur du Tournoi des Six Nations l’année dernière, le XV de France remet son titre en jeu à l’occasion de cette nouvelle édition qui débute ce jeudi, avec une confrontation face à l’Irlande. Fabien Galthié va pouvoir compter sur Antoine Dupont, qui n’a plus rejoué en sélection depuis sa grave blessure au genou droit en mars dernier, contre ces mêmes Irlandais. Un atout de taille, reconnaît Galthié.
« Dupont élève notre niveau de travail par rapport aux ambitions qu'il porte en lui »
« Je ne sais pas si je peux dire que c'est plus facile de jouer avec lui mais il demande plus d'exigence de la part des attendus, élève notre niveau de travail par rapport aux ambitions qu'il porte en lui, c'est pour ça qu'il est capitaine. C'est plus de travail collectif pour les joueurs autour de lui, plus d'engagement demandé à l'équipe, pour suivre son capitanat », a confié mardi le sélectionneur du XV de France avant le match contre l’Irlande.
« Antoine Dupont et Matthieu Jalibert ? Ce sont deux gros potentiels qu'on est heureux d'associer »
« Ça fait dix jours qu'on travaille avec un objectif simple: performer collectivement avec la charnière avec les retours d'Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Ce sont deux gros potentiels qu'on est heureux d'associer, poursuit Fabien Galthié. Matthieu fait partie des trois ouvreurs depuis sept ans, il a fait de très bons matchs aussi. J'attends cette complicité, cette concentration et cette capacité à associer les forces autour d'eux. Mais aussi défensivement avec les positions stratégiques qu'ils vont avoir autour des phases de combat, mais aussi loin des ballons et du jeu. Je ne mets pas un sujet spécifique sur notre charnière qui est un sujet romantique en France. On adore en parler, elle est souvent responsable de beaucoup de choses ».