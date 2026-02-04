XV de France - Le vrai changement apporté par Antoine Dupont : «Il demande plus…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont s’apprête à retrouver le XV de France ce jeudi soir, à l’occasion de l’entrée en lice dans le Tournoi des Six Nations face à l’Irlande. Fabien Galthié est forcément ravi de pouvoir compter sur le capitaine tricolore, important au quotidien.

Vainqueur du Tournoi des Six Nations l’année dernière, le XV de France remet son titre en jeu à l’occasion de cette nouvelle édition qui débute ce jeudi, avec une confrontation face à l’Irlande. Fabien Galthié va pouvoir compter sur Antoine Dupont, qui n’a plus rejoué en sélection depuis sa grave blessure au genou droit en mars dernier, contre ces mêmes Irlandais. Un atout de taille, reconnaît Galthié.

« Dupont élève notre niveau de travail par rapport aux ambitions qu'il porte en lui » « Je ne sais pas si je peux dire que c'est plus facile de jouer avec lui mais il demande plus d'exigence de la part des attendus, élève notre niveau de travail par rapport aux ambitions qu'il porte en lui, c'est pour ça qu'il est capitaine. C'est plus de travail collectif pour les joueurs autour de lui, plus d'engagement demandé à l'équipe, pour suivre son capitanat », a confié mardi le sélectionneur du XV de France avant le match contre l’Irlande.