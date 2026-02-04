«De la muscu neuf fois par semaine», Antoine Dupont face à un sacré morceau avec le XV de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an après, on va revoir Antoine Dupont avec le maillot du XV de France. En effet, le demi de mêlée est de retour et il sera titulaire ce jeudi pour le premier match du Tournoi des VI Nations face à l'Irlande. Le XV du Trèfle entend d'ailleurs bien rendre la tâche compliquée à Dupont pour cette rencontre, pouvant compter pour cela sur un joueur en particulier.

Ecarté des terrains pendant de longs mois suite à une blessure au genou, Antoine Dupont est de nouveau apte. Après avoir retrouvé la compétition avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée va désormais reporter le maillot du XV de France à l'occasion du Tournoi des VI Nations. Ce jeudi, pour affronter l'Irlande, Dupont sera d'ailleurs titulaire et aussi capitaine dans l'équipe alignée par Fabien Galthié. Forcément, ce retour du champion olympique est un danger supplémentaire à prendre en compte pour le XV du Trèfle qui a semble-t-il un plan en tête.

Antoine Dupont contre Josh van der Flier Avec Antoine Dupont, le XV de France a donc une arme offensive supplémentaire. Mais voilà que l'Irlande va tout faire pour tenter de museler du mieux possible le demi de mêlée français. Comment ? Grâce à un homme : Josh van der Flier. Comme l'explique Midi Olympique , le troisième ligne irlandais sera chargé d'harceler Dupont et de nuire au jeu du joueur du Stade Toulousain.