«Même les médias ont confiance» : Antoine Dupont dévoile le nom du joueur qui fait craquer les journalistes !

A quelques heures du choc contre l'Irlande pour lancer le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a affiché ses ambitions avec le XV de France. Le capitaine des Bleus en a également profité pour monter un créneau pour l'un de ses coéquipiers.
Jeudi soir, le XV de France va lancer la quête de la défense de son titre dans le Tournoi des VI Nations. Et ça commencera par un choc contre l'Irlande au Stade de France. Pour cette occasion, Fabien Galthié a décidé d'aligner la charnière tant attendue avec Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. L'ouvreur de l'UBB a pourtant été vivement critiqué dans les médias. Et Antoine Dupont se réjoui que son partenaire ait réussi à retourner l'opinion des journalistes.
«Les journalistes l'ont plébiscité»
« Ce n'est pas d'aujourd'hui que les ouvreurs sont sous les feux des projecteurs, que ce soit en positif ou en négatif. Mais maintenant, Matthieu a la confiance de tout le monde, de ses partenaires, du staff, même des médias, puisque tous les journalistes l'ont plébiscité pour dire qu'il méritait de commencer le Tournoi au regard de la saison qu'il faisait avec l'UBB. Donc tous les feux sont au vert pour lui. On sait les qualités qu'il a, on espère qu'il apportera tout son potentiel », confie-t-il en conférence presse avant de se prononcer sur l'adversaire des Bleus, l'Irlande.
«Ce n'est pas d'aujourd'hui que les ouvreurs sont sous les feux des projecteurs»
« C'est souvent quand on sous-estime un peu les équipes qu'on se fait surprendre. Ça reste une équipe très expérimentée malgré les blessures. On voit les noms sur la feuille de match, il n'y a que des joueurs qui connaissent le niveau international. Leur système de jeu, en plus, est basé sur le collectif. Il repose peu ou moins sur les individualités. C'est pour ça qu'ils ont des résultats qui bougent peu malgré les rotations d'effectif. Ils connaissent le Tournoi par coeur, on ne peut s'attendre qu'à avoir un gros match contre eux. On les a quand même très rarement vus passer à côté d'un match du Tournoi », ajoute Antoine Dupont.