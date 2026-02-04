«On sait qui est le sélectionneur maintenant…»: l’influence d’Antoine Dupont sur la titularisation de Jalibert évoquée

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est à l’occasion de l’entrée en lice des Bleus dans ce Tournoi des Six Nations 2026 qu’Antoine Dupont va disputer son premier match avec la sélection tricolore depuis son retour, lui qui avait été victime d’une blessure importante il y a onze mois. Décisif sur le terrain, le capitaine des Bleus l’est également en dehors, comme l’a fait remarquer avec humour un ancien international.

Antoine Dupont a longtemps attendu ce rendez-vous. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en mars dernier, le capitaine des Bleus va disputer ce jeudi, contre l’Irlande au Tournoi des Six Nations , son premier match avec le XV de France depuis son retour sur les terrains à la fin du mois de novembre. La star du Stade Toulousain va former la charnière des Bleus aux côtés de Matthieu Jalibert , lui aussi de retour. De quoi faire réagir l’ancien international Olivier Brouzet , invité de l’émission Top Rugby sur TV7.

« J’ai confiance, je pense que ça va être une très belle équipe, a confié l’ancien deuxième ligne du XV de France . Je suis très content pour Matthieu Jalibert, même si je lisais encore qu’il y a des doutes, mais nous on n’en a plus depuis un moment, très sincèrement. J’ai même vu Antoine Dupont dire que Matthieu avait fait des progrès, etc. On sait qui est le sélectionneur maintenant, si on n’avait des doutes, Fabien et puis Antoine très sérieusement. Trêve de plaisanterie, ça va être un match épique et c’est une belle manière d’entrer en matière. »

« Je suis assez confiant pour ce Tournoi »

Olivier Brouzet croit aux chances du XV de France de faire le doublé, après le sacre de l’année dernière. « Entre guillemets, c’est une année à Grand Chelem puisqu’on reçoit l’Angleterre et l’Irlande, sans faire injure à l’Italie qu’on reçoit aussi à Lille. Je crois que tout est réuni pour l’équipe de France pour qu’elle remporte ce Tournoi. L’Angleterre est en train de faire son retour, l’Irlande a des petits problèmes de carburation, quelques problèmes devant notamment, une première ligne un peu décimée sur ce premier match jeudi, quant à la France, elle a presque tous ses atouts. Je suis assez confiant pour ce Tournoi, je ne pense pas que l’Écosse, ou le pays de Galles sera en mesure de se confronter à ses trois autres nations, mais on a la chance de recevoir l’Irlande en premier match et puis l’Angleterre pour éventuellement un Grand Chelem », poursuit Olivier Brouzet.

« Fabien Galthié va faire confiance à beaucoup de Bordelais pour ce premier match j’imagine. Je pense à Moefana, Depoortère, Jalibert, Bielle-Biarrey. Tout est dit, avec un Ramos derrière, Dupont à la baguette, on aura une équipe éminemment offensive. En deuxième ligne, on aura, je pense, Guillard et Ollivon, il semblerait. Donc une deuxième ligne assez mobile, on va certainement envoyer du jeu, essayer de déplacer ces Irlandais qui vont avoir beaucoup de problème en conquête, donc à nous d’en profiter, enchaîne Brouzet. Ce n’est pas le match le plus dur pour commencer, mais c’est un vrai rendez-vous parce que l’Irlande, ça reste quand même l’Irlande. Tout le monde dit qu’ils sont au fond du seau donc ils ont envie de venir nous battre à Paris. »