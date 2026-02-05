«Je n’étais vraiment pas loin de vomir» : Son arrivée dans le XV de France ne se passe pas comme prévu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée au plus haut niveau n'est jamais évidente. Surtout dans le rugby où le passage de la Pro D2 au Top 14 peut s'avérer difficile, encore plus lorsqu'on arrive au sein du XV de France. Un joueur raconte la difficulté de ce processus, en dévoilant ses sensations après ses premiers entraînements.

Le passage de la Pro D2 au Top 14, considéré comme le meilleur championnat du monde, peut représenter un choc tant le gap est important. Certains joueurs ne franchissent d'ailleurs jamais ce pallier, mais d'autres font en sorte d'y parvenir. C'est le cas de Régis Montagne. Il faut dire que tout est allé très vite pour le pilier droit qui a quitté Grenoble pour rejoindre Clermont durant l'été 2024. Et moins d'un an plus tard, il faisait ses débuts avec le XV de France.

«Je n’étais vraiment pas loin de vomir» Et les premiers entraînement à Marcoussis ont été animés. Convoqué par Fabien Galthié le 24 juin 2025 afin de préparer la tournée d'été en Nouvelle-Zélande, Régis Montagne vit un choc. « La première séance que j’ai faite à Marcoussis […] je n’étais vraiment pas loin de vomir. Je voyais les étoiles. Quand on est mis devant le fait accompli, soit on se ment, soit on se dit la vérité. Et la vérité, c’est que je n’étais pas encore au niveau à ce moment-là », raconte-t-il dans une interview accordée à La Montagne. Et pourtant, le pilier de Clermont a tout fait pour se mettre au niveau. « Quelques mois avant d’arriver à Clermont, j’étais à 139 kilos », ajoute-t-il avant d'assurer que « le passage de 133 à 127 a été plus difficile, car il fallait s’adapter au Top 14. J’avais l’impression d’avoir perdu de la puissance et j’ai dû retravailler ma mêlée pour être plus efficace. »