«Ça veut dire quoi ?», l’annonce cash au XV de France sur Matthieu Jalibert !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, le XV de France lance sa campagne au tournoi des VI Nations. En effet, les Tricolores vont se frotter à l'Irlande au Stade de France. Alors que Romain Ntamack est absent, Matthieu Jalibert accompagnera Antoine Dupont en charnière chez les Bleus. Interrogé, Fabien Galthié s'est lâché sur le choix de titulariser le demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles.

Pour son entrée en lice au Tournoi des VI Nations, le XV de France va affronter l'Irlande. En effet, les deux équipes ont rendez-vous ce jeudi soir au Stade de France. Avant ce grand rendez-vous, Fabien Galthié a dévoilé sa composition.

XV de France - Irlande : Dupont et Jalibert en charnière Privé de Romain Ntamack, Fabien Galthié a décidé de faire confiance à Matthieu Jalibert pour accompagner Antoine Dupont en charnière. Un choix que le sélectionneur du XV de France a justifié. « Ça fait dix jours qu’on travaille avec un objectif simple : performer collectivement. Au milieu de l’équipe, vous avez la charnière, avec le retour d’Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Ce sont deux gros potentiels qu’on est heureux d’associer. Ça fait sept ans que Matthieu fait partie de nos trois ouvreurs, il a une grosse expérience avec nous, a vécu de très bons matchs et des réussites. J’attends de la charnière ce que j’ai vu depuis dix jours : complicité, concentration, capacité à associer les forces autour d’eux, le travail des avants sur la ligne d’avantage, la sortie des ballons vers la ligne extérieure, et aussi défensivement tenir cette position stratégique autour des phases de combat. La charnière est un sujet romantique en France, ils sont souvent responsables de beaucoup de choses de choses… », a précisé Fabien Galthié dans des propos rapportés par Sud Ouest.