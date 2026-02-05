VI Nations : «Au fond du seau», un pronostic étonnant pour France - Irlande

Jeudi soir, le XV de France a rendez-vous avec l'Irlande pour le match d'ouverture du Tournoi des VI Nations qui ressemble déjà à un immense choc. Mais alors que la rencontre pourrait être serrée, un ancien international français se montre très optimiste pour les hommes de Fabien Galthié.
Tenant du titre, le XV de France va lancer la défense de son trophée jeudi soir avec le choc contre l'Irlande en match d'ouverture du Tournoi des VI Nations. Pour l'occasion, les Bleus retrouvent Antoine Dupont, onze mois après sa blessure déjà contre le XV du Trèfle. Favori de cette édition, le XV de France reçoit l'Irlande et l'Angleterre cette année, ce qui permet d'envisager un Grand Chelem. En tout cas, l’ancien international Olivier Brouzet y croit, bien qu'il reste un peu méfiant des Irlandais que tout le monde annonce «au fond du seau».
«Je suis assez confiant pour ce Tournoi»
« C'est une année à Grand Chelem puisqu'on reçoit l'Angleterre et l'Irlande. Sans faire injure à l'Italie, on reçoit aussi l'Italie à Lille. Je crois que tout est réuni pour l'équipe de France pour qu'elle remporte ce Tournoi. L'Angleterre est en train de faire son retour. L'Irlande connaît des petits problèmes de carburation, quelques problèmes devant notamment avec une première ligne un peu décimée sur ce premier match jeudi. Quant à la France, elle a presque tous ses atouts. Je suis assez confiant pour ce Tournoi. Je ne pense pas que l'Ecosse, ni le Pays de Galles, ne seront en mesure de se confronter à ces trois autres nations. Mais on a la chance de recevoir l'Irlande au premier match et puis l'Angleterre pour éventuellement un Grand Chelem », lance-t-il dans une interview accordée à Top Rugby sur TV7 avant de poursuivre.
«Tout le monde dit qu'il sont au fond du seau...»
« Fabien Galthié va faire confiance à beaucoup de Bordelais pour ce premier match. Je pense à Moefana, Depoortere, Jabliert et Bielle-Biarrey. Tout est dit. Avec un Ramos derrière et Dupont à la baguette. On aura une équipe éminemment offensive. En deuxième ligne on aura Guillard et Ollivon, donc une deuxième ligne assez mobile. On va certainement envoyer du jeu et essayer de déplacer ces Irlandais qui vont avoir beaucoup de problèmes en conquête. A nous d'en profiter. Ce n'est pas le match le plus dur pour commencer, mais c'est un vrai rendez-vous parce que l'Irlande, ça reste quand même l'Irlande. Tout le monde dit qu'il sont au fond du seau, donc ils ont envie de venir nous battre à Paris. J'ai confiance, ça va être un très belle équipe. Je suis très content pour Matthieu Jalibert, même si je lisais qu'il y a encore des doutes. Nous on n'en a plus depuis longtemps », ajoute Olivier Brouzet.