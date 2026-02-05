VI Nations : «Au fond du seau», un pronostic étonnant pour France - Irlande

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, le XV de France a rendez-vous avec l'Irlande pour le match d'ouverture du Tournoi des VI Nations qui ressemble déjà à un immense choc. Mais alors que la rencontre pourrait être serrée, un ancien international français se montre très optimiste pour les hommes de Fabien Galthié.

Tenant du titre, le XV de France va lancer la défense de son trophée jeudi soir avec le choc contre l'Irlande en match d'ouverture du Tournoi des VI Nations. Pour l'occasion, les Bleus retrouvent Antoine Dupont, onze mois après sa blessure déjà contre le XV du Trèfle. Favori de cette édition, le XV de France reçoit l'Irlande et l'Angleterre cette année, ce qui permet d'envisager un Grand Chelem. En tout cas, l’ancien international Olivier Brouzet y croit, bien qu'il reste un peu méfiant des Irlandais que tout le monde annonce «au fond du seau».

«Je suis assez confiant pour ce Tournoi» « C'est une année à Grand Chelem puisqu'on reçoit l'Angleterre et l'Irlande. Sans faire injure à l'Italie, on reçoit aussi l'Italie à Lille. Je crois que tout est réuni pour l'équipe de France pour qu'elle remporte ce Tournoi. L'Angleterre est en train de faire son retour. L'Irlande connaît des petits problèmes de carburation, quelques problèmes devant notamment avec une première ligne un peu décimée sur ce premier match jeudi. Quant à la France, elle a presque tous ses atouts. Je suis assez confiant pour ce Tournoi. Je ne pense pas que l'Ecosse, ni le Pays de Galles, ne seront en mesure de se confronter à ces trois autres nations. Mais on a la chance de recevoir l'Irlande au premier match et puis l'Angleterre pour éventuellement un Grand Chelem », lance-t-il dans une interview accordée à Top Rugby sur TV7 avant de poursuivre.