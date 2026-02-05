Kylian Mbappé, la nouvelle histoire de salaire mirobolant qui va faire parler !

Kylian Mbappé peut compter sur sa mère pour défendre ses intérêts personnels, professionnels et financiers. Pour ce faire, Fayza Lamari encaisse un très joli chèque tous les mois. En effet, elle toucherait près de 4,5M€ nets par an, soit 30% de ce que perçoit Kylian Mbappé.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Lors de son arrivée à la Maison-Blanche, l'international français a paraphé un bail de cinq saisons - soit jusqu'au 30 juin 2029 - et ce, à hauteur de 15M€ nets annuels (hors prime à la signature).
Fayza Lamari touche 4,5M€ par an
Représenté par sa mère, Kylian Mbappé lui offre un salaire XXL pour qu'elle gère ses intérêts à la fois personnels, professionnels et financiers. Comme rapporté par A Bola, Fayza Lamari a trouvé un accord avec son fils pour toucher 30% de ses émoluments, soit environ 4,5M€ nets par an. Ainsi, elle toucherait plus qu'Arda Guler, Brahim Díaz, Raúl Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Endrick et Fran García, qui évoluent tous avec Kylian Mbappé au Real Madrid.
Fayza Lamari est mieux payé que 8 joueurs du Real Madrid
Lors d'un entretien accordé à France 2 en janvier 2024, Fayza Lamari avait raconté ses échanges avec Kylian Mbappé avant la conclusion d'un accord : « Je veux bien travailler 23 heures sur 24 pour toi, mais moi, la seule chose qui me plaît, c’est IBKM. Je lui avais dit : ‘‘Moi, je vais te créer de la valeur ajoutée, mais on fait 50-50.’’ Et il ne veut pas, il me dit : ‘‘Jamais je te donne 50%’’. Et puis, on est descendu à 30. Je lui dis : ‘‘Moi en dessous de 30, je ne fais pas, je me retire, je fais comme tout le monde, je pars aux Maldives, je pars en vacances, mais je travaille pas pour toi.’’ Les 30%, il a accepté. »