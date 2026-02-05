Kylian Mbappé, la nouvelle histoire de salaire mirobolant qui va faire parler !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé peut compter sur sa mère pour défendre ses intérêts personnels, professionnels et financiers. Pour ce faire, Fayza Lamari encaisse un très joli chèque tous les mois. En effet, elle toucherait près de 4,5M€ nets par an, soit 30% de ce que perçoit Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Lors de son arrivée à la Maison-Blanche, l'international français a paraphé un bail de cinq saisons - soit jusqu'au 30 juin 2029 - et ce, à hauteur de 15M€ nets annuels (hors prime à la signature).

Fayza Lamari touche 4,5M€ par an Représenté par sa mère, Kylian Mbappé lui offre un salaire XXL pour qu'elle gère ses intérêts à la fois personnels, professionnels et financiers. Comme rapporté par A Bola, Fayza Lamari a trouvé un accord avec son fils pour toucher 30% de ses émoluments, soit environ 4,5M€ nets par an. Ainsi, elle toucherait plus qu'Arda Guler, Brahim Díaz, Raúl Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Endrick et Fran García, qui évoluent tous avec Kylian Mbappé au Real Madrid.