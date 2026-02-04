Un Français de NBA au cœur de rumeurs, il est attaqué sur les réseaux sociaux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme à chaque fois, la NBA prend feu lorsqu'approche la trade deadline, la date limite des transferts. Cette saison, elle est fixée à jeudi 21h et de nombreux joueurs sont encore dans le flou pour leur avenir. C'est le cas d'un Français, au cœur des rumeurs, notamment pour un retour en Europe qui fait déjà parler.

Jeudi à 21h, la trade deadline sonnera la fin des transferts en NBA jusqu'à la prochaine période de trade. Et comme à chaque, c'est l'un des moments les plus animés de la saison. Pour le moment, l'échange qui a envoyé James Harden à Cleveland pendant que Darius Garland rejoignait les Clippers, est le plus gros trade. Mais ce n'est pas encore terminé, et plusieurs circulent, l'une d'entre elles concernant même le Français Guerschon Yabusele qui avait fait son retour en NBA après un tournoi olympique très impressionnant lors des JO de Paris.

Guerschon Yabusele could be leaving the Knicks to play in Israel, with Hapoel Tel Aviv pushing for a major move in the coming days, per @Sportando pic.twitter.com/QkfUBbK1N6 — NBACentral (@TheDunkCentral) February 3, 2026

Un Français fait déjà polémique avant même d'avoir signé dans son nouveau club Conscient qu'un départ des Knicks est clairement possible d'ici jeudi soir, Guerschon Yabusele s'est dit « ouvert à tout à cette heure-ci » dans une interview accordée à Bebasket.fr. « Mais il y a une chose que les gens ne savent pas forcément, c’est que peut-être que les gens en NBA ne veulent pas de moi. Peut-être qu’il y a des options, peut-être qu’il n’y en a pas », ajoute le Français dont le nom a circulé pour un retour en Europe. En effet, plusieurs médias font état d'un intérêt de l’Hapoel Tel Aviv, formation ambitieuse de l’EuroLeague.