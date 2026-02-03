Une histoire de centimètres, Victor Wembanyama bientôt détrôné en NBA ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dès sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama s’est clairement imposé comme une figure marquante de l’élite du basket américain. Quelques faits d’armes : il a été rookie de l’année en 2024, vend plus de maillots que LeBron James cette saison et se trouve être le premier joueur français de l’histoire à hériter d’une place dans le starting 5 d’une équipe au All-Star Game. De plus, Wemby est le plus grand joueur de la NBA, mais pour combien de temps ?

Victor Wembanyama est un « alien ». C’est « King James » en personne qui le confiait au moment de l’arrivée du franchise player des San Antonio Spurs à l’automne 2023. Nommé rookie de la saison régulière en 2024, l’imposant pivot français de 2 mètres 24 impressionne. Que ce soit dans sa facilité à monter au panier, à prendre des shoots et surtout à manier le ballon avec tant d’agilité pour un joueur de son gabarit imposent le respect des joueurs de la NBA et des observateurs. Pour Shaquille O’Neal, quadruple champion NBA, Wembanyama peut tout rafler dans sa carrière, que ce soit en termes de titres individuels et collectifs.

Victor Wembanyama has totaled 3,440 PTS, 1,631 REB and 520 BLK in his first 150 games 📊



The only other player to match these numbers since 1973-74: David Robinson 🫡 pic.twitter.com/x4WzTOvU9i — San Antonio Spurs (@spurs) January 29, 2026

Victor Wembanyama, le plus grand (au sens propre), en NBA Actuellement, Victor Wembanyama dispose d’un titre honorifique qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui peut être utilisé pour le nommer en dehors de suiveurs érudits de la ligue américaine. A ce jour, il est le plus grand joueur de basket de l’autre côté de l’Atlantique, au sens propre du terme. En effet, celui qui est surnommé Wemby pointe à 2 mètres 24 sans ses chaussures alors qu’il était mesuré à 2 mètres 26 voire 2m27 à son arrivée en NBA. Dernièrement, le Français révélait lui-même s’y perdre avec toutes ces mesures différentes. « Même moi, je m'y perds. Je n'ai jamais vu personne en NBA se faire mesurer en chaussures. C'est un mythe, je ne sais pas d'où ça vient. 7'4'' sans chaussures ? Oui, c'est ça (que je mesure). Je ne sais pas. Je crois que je ne me suis pas mesuré en centimètres depuis l'Asvel ».