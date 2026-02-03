Une histoire de centimètres, Victor Wembanyama bientôt détrôné en NBA ?

Dès sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama s’est clairement imposé comme une figure marquante de l’élite du basket américain. Quelques faits d’armes : il a été rookie de l’année en 2024, vend plus de maillots que LeBron James cette saison et se trouve être le premier joueur français de l’histoire à hériter d’une place dans le starting 5 d’une équipe au All-Star Game. De plus, Wemby est le plus grand joueur de la NBA, mais pour combien de temps ?
Victor Wembanyama est un « alien ». C’est « King James » en personne qui le confiait au moment de l’arrivée du franchise player des San Antonio Spurs à l’automne 2023. Nommé rookie de la saison régulière en 2024, l’imposant pivot français de 2 mètres 24 impressionne. Que ce soit dans sa facilité à monter au panier, à prendre des shoots et surtout à manier le ballon avec tant d’agilité pour un joueur de son gabarit imposent le respect des joueurs de la NBA et des observateurs. Pour Shaquille O’Neal, quadruple champion NBA, Wembanyama peut tout rafler dans sa carrière, que ce soit en termes de titres individuels et collectifs.
Victor Wembanyama, le plus grand (au sens propre), en NBA
Actuellement, Victor Wembanyama dispose d’un titre honorifique qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui peut être utilisé pour le nommer en dehors de suiveurs érudits de la ligue américaine. A ce jour, il est le plus grand joueur de basket de l’autre côté de l’Atlantique, au sens propre du terme. En effet, celui qui est surnommé Wemby pointe à 2 mètres 24 sans ses chaussures alors qu’il était mesuré à 2 mètres 26 voire 2m27 à son arrivée en NBA. Dernièrement, le Français révélait lui-même s’y perdre avec toutes ces mesures différentes. « Même moi, je m'y perds. Je n'ai jamais vu personne en NBA se faire mesurer en chaussures. C'est un mythe, je ne sais pas d'où ça vient. 7'4'' sans chaussures ? Oui, c'est ça (que je mesure). Je ne sais pas. Je crois que je ne me suis pas mesuré en centimètres depuis l'Asvel ».
Un Australien de 17 ans et ses 2 mètres 29 proche des États-Unis ?
Victor Wembanyama est certes le plus grand joueur de NBA, mais Zach Edey, pivot canadien des Memphis Grizzlies le talonne de très près puisqu’il pointe à 2m23. Ensuite, c’est Bol Bol des Phoenix Suns à 2 mètres 21 qui occupe la dernière marche du podium. Mais les cartes pourraient être rebattues par l’hypothétique arrivée d’un ovni en NBA. Actuellement en Australie dans la NBL1 East au Centre of Excellence, Jongkuch Mach est au-dessus de la mêlée actuellement. Du haut de ses 17 ans, le jeune talent australien mesure ni plus ni moins 2 mètres 29 soient cinq centimètres de plus que Wembanyama. Basket-session évoque les intérêts de plusieurs franchises universitaires aux Etats-Unis. Si jamais Mach venait à faire son petit bout de chemin jusqu’en NBA, le titre symbolique de plus grand joueur de la ligue ne serait donc plus naturellement octroyé à Victor Wembanyama.