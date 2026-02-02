Le moment «effrayant» vécu par Victor Wembanyama et les Spurs : «Ça semblait assez grave»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très en forme, Victor Wembanyama a signé une nouvelle prestation très convaincante afin d'offrir la victoire aux Spurs face à Orlando (112-103). Et pourtant, avant d'inscrire ses 28 points, le Français ainsi que ses coéquipiers ont vécu un moment assez «effrayant».

En très grande forme, Victor Wembanyama a sorti une nouvelle ligne de stats impressionnante pour venir à bout du Magic (112-103). 25 points, 8 rebonds, 5 contres, 4 interceptions le tout en seulement 28 minutes pour le Français qui a largement contribué à la victoire des Spurs, toujours deuxième de la Conférence ouest en NBA. Et pourtant, les joueurs de la franchise texane ont connu un moment inquiétant avant d'atterrir à San Antonio où il recevait le Magic. Leur avion aurait subi une dépressurisation de la cabine avant de se poser en urgence à Atlanta peu après leur départ de Charlotte, où ils affronté les Hornets ce week-end. Ils ont finalement changé d'appareil pour rentrer au Texas ce qui eu pour conséquence de décaler le coup d'envoi de la rencontre. Victor Wembanyama revient sur cet épisode mouvementé.

Grosse frayeur dans les airs pour les Spurs « Ce n’était pas les meilleures conditions, mais j’ai vu pire dans ma carrière ! On en a parlé avant la rencontre, on s’était dit qu’on ne devrait avoir aucune excuse. On se devait d’être prêt. La NBA a tellement de pouvoir qu’elle peut s’adapter à toute situation. Elle nous a rendu les choses faciles », a confié la star des Spurs dans des propos rapportés par Le Parisien. Son coéquipier Keldon Johnson semblait beaucoup plus marquer par l'évènement : « C’était un peu effrayant. Ils ont annoncé par l’interphone que la cabine perdait de la pression. Nous avons dû procéder à un atterrissage d’urgence et, évidemment, on ne savait pas exactement ce qui se passait, mais ça semblait assez grave. »