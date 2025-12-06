Lucas Chevalier : C’est terminé au PSG, son transfert annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant signé au PSG cet été, Lucas Chevalier a rapidement été mis en confiance par Luis Enrique, qui l’a fait disputer la totalité des rencontres depuis le début de la saison. Alors que de son côté, Matvey Safonov ne joue plus du tout, un journaliste russe a affirmé que le numéro 39 devait absolument quitter le club parisien.

Le PSG a connu un grand chamboulement au niveau de ses gardiens de but. Arrivé en provenance du LOSC, Lucas Chevalier est venu remplacer Gianluigi Donnarumma, parti du côté de Manchester City. Le jeune gardien français a pour le moment disputé tous les matchs du club parisien depuis le début de saison, laissant le Russe Matvey Safonov sur le carreau.

Safonov plombé par Chevalier Mais alors que Lucas Chevalier, touché à la cheville, sera absent pour la réception de Rennes ce samedi soir, Matvey Safonov devrait connaître sa première titularisation depuis le 24 mai dernier et la finale de la Coupe de France remportée par le PSG. En clair manque de temps de jeu, Safonov fait parler de lui en Russie, où on réclame son départ.