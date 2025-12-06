Lucas Chevalier : C’est terminé au PSG, son transfert annoncé !

Ayant signé au PSG cet été, Lucas Chevalier a rapidement été mis en confiance par Luis Enrique, qui l’a fait disputer la totalité des rencontres depuis le début de la saison. Alors que de son côté, Matvey Safonov ne joue plus du tout, un journaliste russe a affirmé que le numéro 39 devait absolument quitter le club parisien.
Le PSG a connu un grand chamboulement au niveau de ses gardiens de but. Arrivé en provenance du LOSC, Lucas Chevalier est venu remplacer Gianluigi Donnarumma, parti du côté de Manchester City. Le jeune gardien français a pour le moment disputé tous les matchs du club parisien depuis le début de saison, laissant le Russe Matvey Safonov sur le carreau.
Safonov plombé par Chevalier
Mais alors que Lucas Chevalier, touché à la cheville, sera absent pour la réception de Rennes ce samedi soir, Matvey Safonov devrait connaître sa première titularisation depuis le 24 mai dernier et la finale de la Coupe de France remportée par le PSG. En clair manque de temps de jeu, Safonov fait parler de lui en Russie, où on réclame son départ.
« Je pense que Matvey doit changer d’équipe »
« Je ne pense pas que Matvey soit beaucoup plus faible que Chevalier. Même sous Donnarumma, il a disputé 17 matchs et a donné l’impression d’être vraiment en concurrence. Je ne pense pas que ce soit très juste pour lui. Il a mérité sa chance la saison dernière. À Paris, il a déjà tout gagné et il pourrait jouer davantage dans une équipe comme la Lazio ou l’Atlético de Madrid. Je pense que Matvey doit changer d’équipe », explique ainsi Andrey Pankov, journaliste pour le média russe Championnat, auprès du Parisien.